ЗАМАНА - Во второй день выборов в Дагестане открыты 1926 избирательных участков

Во второй день выборов в Дагестане открыты 1926 избирательных участков

Автор
18 сентября, 2021. Суббота 08:51
Во второй день выборов в Дагестане открыты 1926 избирательных участков

Сегодня с 8 утра в Дагестане открыты все 1926 избирательных участков.

Во второй день выборов в Дагестане открыты 1926 избирательных участков
Политика

Дагестанцы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД.

По итогам первого дня избирательная явка в Дагестане составила 17,5%.

 

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top