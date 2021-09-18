Дагестанцы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД.
По итогам первого дня избирательная явка в Дагестане составила 17,5%.
Сегодня с 8 утра в Дагестане открыты все 1926 избирательных участков.
Дагестанцы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД.
По итогам первого дня избирательная явка в Дагестане составила 17,5%.
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