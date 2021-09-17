ЗАМАНА - Глава Кайтагского района принял участие в голосовании на выборах 2021

Глава Кайтагского района принял участие в голосовании на выборах 2021

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17 сентября, 2021. Пятница 15:41
Глава Кайтагского района принял участие в голосовании на выборах 2021

 Как сообщает пресс-служба муниципалитета, глава района Алим Темирбулатов проголосовал по месту регистрации в своем родном селе Башармай.

Глава Кайтагского района принял участие в голосовании на выборах 2021
Политика

«Как мы видим на участке, процесс голосования идет достаточно активно. Радует, что граждане понимают важность выбора достойных кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме и Народном Собрании», - сказал Алим Темирбулатов.

 

 

 

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