«Как мы видим на участке, процесс голосования идет достаточно активно. Радует, что граждане понимают важность выбора достойных кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме и Народном Собрании», - сказал Алим Темирбулатов.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, глава района Алим Темирбулатов проголосовал по месту регистрации в своем родном селе Башармай.
«Как мы видим на участке, процесс голосования идет достаточно активно. Радует, что граждане понимают важность выбора достойных кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме и Народном Собрании», - сказал Алим Темирбулатов.
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