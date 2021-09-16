Джамаладин Гасанов встретился с активом Казбековского района

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Южному избирательному округу № 12 по республике Дагестан Джамаладин Гасанов 13 сентября, в рамках своей предвыборной кампании, встретился с активом Казбековского района.

На встрече присутствовали представители районных властей, структурных подразделений администрации муниципалитета, общественных организаций, местные жители.

Доверенные лица Джамаладина Гасанова рассказали о его многолетнем опыте работы в структурах администрации Президента РФ, органах законодательной и исполнительной властей

В ходе встречи присутствующие задали Джамаладину Гасанову интересующие вопросы и озвучили имеющиеся проблемы в районе. Председатель инициативной группы по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны Минсултан Хаджимурадов просил от кандидата в депутаты поддержки в проводимой им работе. Депутат районного собрания Абуталиб Магомедов просил держать на контроле вопросы уровня заработной платы педагогических работников и материально-технического обеспечения образовательных организаций.

Представитель Дылымской общественности Магомедхабиб Магомедхабибов рассказал о нуждах молодых односельчан, главная из которых - отсутствие земель для выделения под ИЖС.

Глава района рассказал, что при поддержке республиканских властей идет процесс проектирования группового водовода для 5 сёл района, после чего будет начато строительство на бюджетные средства. Поддержка скорейшего продвижения этого проекта будет для жителей района весьма значимой помощью.

Выступали также председатель Собрания МР "Казбековский район" Гирисхан Гирисханов, председатель Совета ветеранов войны и труда Казбековского района Хункарби Магомедхабибов и депутат районного Собрания Арслан Идрисов.

Кандидат в депутаты Джамаладин Гасанов поблагодарил всех выступавших за открытый и компетентный разговор о проблемах района и обещал тщательно изучить и проработать все озвученные вопросы и довести их до соответствующих профильных министерств и ведомств.