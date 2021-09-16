Как сообщает пресс-службу муфтията, Сергей Меликов лично посетил шейха Ахмада Афанди и вручил ему памятный подарок.
Накануне, 15 сентября, врио Главы Дагестана поздравил муфтия республики Ахмада Абдулаева с днем рождения и Днем единства народов Дагестана.
Как сообщает пресс-службу муфтията, Сергей Меликов лично посетил шейха Ахмада Афанди и вручил ему памятный подарок.
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