ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с активом Хунзахского района

Джамаладин Гасанов встретился с активом Хунзахского района

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15 сентября, 2021. Среда 12:44
Джамаладин Гасанов встретился с активом Хунзахского района

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов встретился 13 сентября с активом Хунзахского района в рамках предвыборной кампании.

Джамаладин Гасанов встретился с активом Хунзахского района
Политика

На встрече присутствовали представители районных властей, структурных подразделений администрации муниципалитета, общественных организаций, местные жители.

На мероприятии доверенные лица Гасанова рассказали о его многолетнем опыте работы в органах законодательной и исполнительной властей.

В ходе встречи присутствующие задали Гасанову интересующие вопросы и озвучили имеющиеся проблемы в районе.

Кандидат в депутаты Народного Собрания Дагестана Хучбар Хучбаров обратился к Джамаладину Гасанову с просьбой оказать содействие по включению дороги от Красного моста до села Чалда в одну из государственных программ,  так как этот участок дороги является важным транспортным узлом, соединяющим между собой многие горные районы.

Начальник управления образования Хунзахского района Патимат Гамзатова рассказала, что в районе 38 школ и хотя  бы в пяти из них необходимо укомплектовать  компьютерными  классами со всей необходимой, современной оргтехникой.

Джамаладин Гасанов заверил, что эти и другие обозначенные в ходе этой встречи проблемы будут доведены им  до соответствующих профильных министерств и  ведомств. «…Я готов вам помочь. И в дальнейшем будем  плотно взаимодействовать в деле повышения уровня качества жизни,  жителей вашего   района..» – заключил Гасанов.

 

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