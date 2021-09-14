Джамаладин Гасанов окажет содействие в решении проблем Тляратинского района и Бежтинского участка

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ от Дагестана Джамаладин Гасанов встретился 13 сентября с главами Тляратинского района и Бежтинского участка. На встрече, проведённой в администрации Тляратинского района, присутствовали доверенные лица Гасанова и представители районных властей.

В начале встречи глава Тляратинского района Муртуз Ахмедов рассказал, что «Джамаладин Набиевич – давний друг района, и всегда приходит на помощь», и выразил готовность к взаимодействию.

И.о. главы Бежтинского участка Гусейн Хайбуллаев напомнил присутствующим, что, будучи постоянным представителем Дагестана в России, много раз оказывал помощь землякам. «Джамаладин Набиевич много раз помогал дагестанцам и старается делать для всё, что в его силах. Вижу, как часто Джамаладин Гасанов ездит по районам и интересуется проблемами и запросами населения. Не все кандидаты так делают», – сказал выступающий.

Кандидат в депутаты Госдумы заверил присутствующих, что работа будет продолжаться во взаимодействии с народом и представителями власти. «Но поддержка нам необходима. Если возникнут какие-то проблемы, будем подключать к их решению депутатов местного, республиканского, федерального уровней и власти. Командой мы решим проблемы», – заверил Гасанов.

Джамаладин Гасанов добавил, что в районы необходимо привлечь инвестиции, и он сделает все возможное в этом направлении.

Кандидат в депутаты Народного Собрания Дагестана Султан Ибрагимов поднял на встрече вопрос установки трансформаторов и новых столбов под электрические сети для жителей сел Исоо и Жерад Бежтинского участка. Эта давняя проблема для местных жителей требует решения в первую очередь, утверждает парламентарий. Джамаладин Гасанов заверил, что окажет содействие в решении проблемы.

Также Султан Ибрагимов рассказал Джамаладину Гасанову о проекте, который позволит привлечь больше туристов в район, – реставрация старинной башни на территории села Тлярата. Кандидат в депутаты ГД заинтересовался проектом и пообещал оказать содействие.