ЗАМАНА - Буниямин Магомедов о Сергее Меликове: Глава Дагестана шаг за шагом решает проблемы Республики

Буниямин Магомедов о Сергее Меликове: Глава Дагестана шаг за шагом решает проблемы Республики

Автор
13 сентября, 2021. Понедельник 16:02
Буниямин Магомедов о Сергее Меликове: Глава Дагестана шаг за шагом решает проблемы Республики

 Руководитель регионального общественного штаба по контролю за выборами Буниямин Магомедов прокомментировал интервью врио Главы Дагестана Сергея Меликова для издания КоммерсантЪ.

Буниямин Магомедов о Сергее Меликове: Глава Дагестана шаг за шагом решает проблемы Республики
Политика

По его мнению, в интервью затронуты актуальные  для Дагестана проблемы, в частности: коррупция,  градостроительство, ЖКХ и т.д.

 Подробнее – здесь.

 

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top