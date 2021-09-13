По его мнению, в интервью затронуты актуальные для Дагестана проблемы, в частности: коррупция, градостроительство, ЖКХ и т.д.
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Руководитель регионального общественного штаба по контролю за выборами Буниямин Магомедов прокомментировал интервью врио Главы Дагестана Сергея Меликова для издания КоммерсантЪ.
По его мнению, в интервью затронуты актуальные для Дагестана проблемы, в частности: коррупция, градостроительство, ЖКХ и т.д.
Подробнее – здесь.
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