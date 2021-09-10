На встрече присутствовал министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.
Проект «Вахта Героев», посвященный 100-летию со Дня образования ДАССР, проходит с 9 по 12 сентября на территории Дагестана. В регион для участия в этом проекте прибыли 14 Героев России.
Цель проекта – патриотическое воспитание дагестанской молодежи через живое общение с Героями России, совершившими подвиги во имя Отечества.
Джамаладин Гасанов принял участников проекта «Вахта Героев» в Этноцентре Махачкалы
- Автор Шахри
- 10 сентября, 2021. Пятница 19:52
Кандидат в депутаты Государственной Думы Джамаладин Гасанов принял участников проекта «Вахта Героев» в Центре этнической культуры в Махачкале. Для них провели экскурсию и рассказали о традициях и обычаях жителей многонационального региона.
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