Джамаладин Гасанов посетил Ботлихский и Цумадинский районы

В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Джамаладин Гасанов продолжает вести ознакомительные поездки в муниципальные образования, расположенные в Южном одномандатном избирательном округе №12. В течение двух недель он успел провести встречи с активами около 20 районов, а также сотрудниками различных образовательных учреждений и больниц.

Накануне Джамаладин Гасанов и его доверенные лица посетили Ботлихский и Цумадинский районы.

Джамаладин Гасанов представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.

На всех этих мероприятиях были обсуждены актуальные проблемы муниципалитетов и возможные пути их решения. Присутствующие задавали кандидату в депутаты интересующие их вопросы и озвучивали свои просьбы.

Например, в Ботлихском районе один из местный жителей попросил решить острую проблему с обеспечением населения водой. По словам представителей власти, уже подготовлено техническое задание по водоводу Ботлих – Агвали. Было озвучено предложение оказать содействие по включению данного объекта в инвестиционную программу, предусмотреть выделение средств из федерального бюджета.

Следующий важный вопрос – нехватка мест в детских садах. Для ее решения, по словам местных жителей, необходимо строительство хотя бы одного дошкольного образовательного учреждения.

На встрече в Цумадинском районе была озвучена просьба построить 2-3 километра дороги в село Сильди. Это значительно сократит время нахождения в пути к этому населенному пункту. Еще одна проблема муниципалитета – обеспечение водоснабжения. Актив района заверил, что реализация единого проекта по строительству водовода Ботлихский – Цумадинский районы обеспечит питьевой водой два горных района.

Кандидат в депутаты пообещал сделать все возможное для решения озвученных проблем.