ЗАМАНА - Доверенные лица Джамаладина Гасанова встретились с активом Кулинского и Лакского районов

Доверенные лица Джамаладина Гасанова встретились с активом Кулинского и Лакского районов

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10 сентября, 2021. Пятница 19:45
Доверенные лица Джамаладина Гасанова встретились с активом Кулинского и Лакского районов

Накануне доверенные лица кандидата в депутаты Госдумы ФС РФ Джамаладина Гасанова встретились с активом Кулинского и Лакского районов.
На мероприятиях присутствовали представители районных властей, актив муниципалитета, члены Партии «Единая Россия», депутаты районных собраний от партии «Единая Россия», представители советов старейшин, ветеранов и представители различных общественных организаций, руководители муниципальных учреждений и организаций и другие.

Доверенные лица Джамаладина Гасанова встретились с активом Кулинского и Лакского районов
Политика

На встрече в Кулинском районе руководители школ и детских садов озвучили весь комплекс проблем функционирования системы образования в районе.
Большинство присутствующих высказали пожелание взять под контроль строительство моста от села Шовкра в Кулинский район, решить проблему газификации района, помочь с развитием социальной сферы, в частности, со строительством сельских школ, детского сада в райцентре, парка в селе Кули.

На встрече в Лакском районе присутствующие смогли задать все интересующие их вопросы доверенным лицам кандидата в депутаты, а те, в свою очередь, обещали донести до Джамаладина Гасанова все обсужденные вопросы и сделать все возможное для их решения.
Жители этих районов позитивно оценили итоги деятельности Постпредства РД при Президенте России под руководством Джамаладина Гасанова, которое в свое время привлекло меценатов, выходцев из Дагестана, к ремонту школ в рамках республиканского проекта «100 школ».

 

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