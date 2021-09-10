Джамаладин Гасанов провел встречи с населением 18 муниципалитетов Дагестана

7 сентября Джамаладин Гасанов и его доверенные лица посетили Гунибский, Унцукульский и Гергебильский районы, а на следующий день, 8 сентября, – Ахвахский, Гумбетовский, Ботлихский и Цумадинский. 9-го сентября доверенные лица посетили Лакский и Кулинский районы.

Джамаладин Гасанов представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.

На всех этих мероприятиях были обсуждены актуальные проблемы муниципалитетов и возможные пути их решения. Присутствующие задавали кандидату в депутаты интересующие их вопросы и формулировали свои просьбы.

К примеру, в ходе встречи с кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ Д.Н.Гасановым, жители Гумбетовского района выразили озабоченность, что детские сады в сельской местности, расположенные в основном в зданиях старой постройки, находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта, на проведение которого у районной администрации просто нет средств. Поскольку Партией «Единая Россия» принята программа о капитальном ремонте школ, Д.Н. Гасанов обещал выйти с инициативой о разработке и принятии аналогичной программы по дошкольным образовательным учреждениям в сельской местности, а также с законодательной инициативой о необходимости принятия аналогичной программы, но уже по дошкольным образовательным учреждениям.

В Акушинском и Левашинском районах, как и во многих других горных муниципалитетах, очень остро стоит проблема сбыта, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, по итогам были подняты эти и другие проблемы.

По данному вопросу кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ Д.Н. Гасановым была организована встреча сельхозпроизводителей Левашинского и Акушинского районов с региональным менеджером ООО «Агропарк» дочерней компании ООО «ФерьЭльГам» Давлетхановым А. Х. После презентации компании и обсуждения всеми заинтересованными лицами данного проекта было принято решение о создании на территории Левашинского района оптово-распределительного центра (ОРЦ). Достигнута договоренность о выделении Администрацией Левашинского района земельного участка под его реализацию и подведении необходимой инфраструктуры.