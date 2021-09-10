ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов провел встречи с населением 18 муниципалитетов Дагестана

Джамаладин Гасанов провел встречи с населением 18 муниципалитетов Дагестана

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10 сентября, 2021. Пятница 16:13
Джамаладин Гасанов провел встречи с населением 18 муниципалитетов Дагестана

В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Джамаладин Гасанов продолжает вести ознакомительные поездки в муниципальные образования, расположенные в Южном одномандатном избирательном округе №12.  В течение двух недель он успел провести встречи с активами 18 районов, а также сотрудниками различных образовательных учреждений и больниц.

Джамаладин Гасанов провел встречи с населением 18 муниципалитетов Дагестана
Политика

7 сентября Джамаладин Гасанов и его доверенные лица посетили Гунибский, Унцукульский и Гергебильский районы, а на следующий день, 8 сентября, – Ахвахский, Гумбетовский, Ботлихский и Цумадинский.  9-го сентября доверенные лица посетили Лакский и Кулинский районы.
Джамаладин Гасанов представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.
На всех этих мероприятиях были обсуждены актуальные проблемы муниципалитетов и возможные пути их решения. Присутствующие задавали кандидату в депутаты интересующие их вопросы и формулировали свои просьбы.
К примеру, в ходе встречи с кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ Д.Н.Гасановым, жители Гумбетовского района выразили озабоченность, что детские сады в сельской местности, расположенные в основном в зданиях старой постройки, находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта, на проведение которого у районной администрации просто нет средств. Поскольку Партией «Единая Россия» принята программа о капитальном ремонте школ, Д.Н. Гасанов обещал выйти с инициативой о разработке и принятии аналогичной программы по дошкольным образовательным учреждениям в сельской местности, а также с законодательной инициативой о необходимости принятия аналогичной программы, но уже по дошкольным образовательным учреждениям.
В Акушинском и Левашинском районах, как и во многих других горных муниципалитетах, очень остро стоит проблема сбыта, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, по итогам были подняты эти и другие проблемы.
По данному вопросу кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ Д.Н. Гасановым была организована встреча сельхозпроизводителей Левашинского и Акушинского районов с региональным менеджером ООО «Агропарк» дочерней компании ООО «ФерьЭльГам» Давлетхановым А. Х.  После презентации компании и обсуждения всеми заинтересованными лицами данного проекта было принято решение о создании на территории Левашинского района оптово-распределительного центра (ОРЦ). Достигнута договоренность о выделении Администрацией Левашинского района земельного участка под его реализацию и подведении необходимой инфраструктуры.

 

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