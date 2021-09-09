Актив Гумбетовского района встретился с Джамаладином Гасановым
- Автор Шахри
- 09 сентября, 2021. Четверг 19:47
В актовом зале Дома культуры Гумбетовского района состоялась встреча актива района с кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладином Набиевичем Гасановым и его довереными лицами.
Вел мероприятие глава района Хаджимурад Магомедов. Были обсуждены актуальные проблемы муниципалитета и возможные пути их решения. Джамаладин Гасанов заверил, что окажет всевозможную помощь, и обещал предпринять все усилия к решению проблем района.
Актив района поблагодарил кандидата в депутаты за оказание помощи в реализации госпрограммы «100 школ» и программы поддержки местных инициатив на территории района.
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