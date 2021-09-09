ЗАМАНА - Абдулмуъмин Ибрагимов: «Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства на выборах»

Абдулмуъмин Ибрагимов: «Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства на выборах»

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09 сентября, 2021. Четверг 12:15
Абдулмуъмин Ибрагимов: «Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства на выборах»

Особенности подготовки наблюдателей в текущем году обсудили в рамках встречи с участием Предсетателя Общественной палаты Дагестана Абдулмуъмина Ибрагимова.

Абдулмуъмин Ибрагимов: «Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства на выборах»
Политика

Отмечено, что более 3,5 тысяч общественных наблюдателей в этом году будут следить за процессом голосования. На территории региона будут работать 1927 избирательных участков.

Подробнее об особенностях подготовки наблюдателей – читайте в источнике.

 

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