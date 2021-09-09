Отмечено, что более 3,5 тысяч общественных наблюдателей в этом году будут следить за процессом голосования. На территории региона будут работать 1927 избирательных участков.
Подробнее об особенностях подготовки наблюдателей – читайте в источнике.
Особенности подготовки наблюдателей в текущем году обсудили в рамках встречи с участием Предсетателя Общественной палаты Дагестана Абдулмуъмина Ибрагимова.
Отмечено, что более 3,5 тысяч общественных наблюдателей в этом году будут следить за процессом голосования. На территории региона будут работать 1927 избирательных участков.
Подробнее об особенностях подготовки наблюдателей – читайте в источнике.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..