Источники заявляют, что уже идут переговоры о встрече двух президентов.
Встреча Путина и Байдена возможно пройдет в октябре
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2021. Четверг 11:31
Встреча главы России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена возможно пройдет в октябре, на данный момент идут переговоры о ее проведении, пишет РИА "Новости", ссылаясь на телеграм-канал.
Источники заявляют, что уже идут переговоры о встрече двух президентов.
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