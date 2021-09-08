В мероприятии приняли участие глава Левашинского района Шамиль Дабишев, председатель районного Собрания депутатов Юсуп Алибеков, главы сельских поселений района, представители общественных организаций.
Мероприятие прошло в формате живого общения, где каждый мог лично пообщаться с депутатом и обсудить актуальные вопросы. Основной перечень тем, затронутых в ходе встречи, касался дальнейшего благоустройства района.
Глава района в своем выступлении отметил, что Джамаладин Гасанов активно участвует в жизни района и республики, помогает продвигать проекты и инвестиционные программы, в том числе в рамках республиканского проекта «100 школ» в список которых вошёл и Левашинский район.
Юсуп Алибеков выразил благодарность Джамаладину Набиевичу за оказанную материальную поддержку в период пандемии, поблагодарил гостей за оказанное внимание и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве в решении наболевших вопросов жителей района.
Актив Левашинского района встретился с кандидатом в депутаты Джамаладином Гасановым
- Автор Шахри
- 08 сентября, 2021. Среда 20:13
В доме культуры села Леваши состоялась встреча актива района с кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладином Гасановым и его доверенными лицами.
В мероприятии приняли участие глава Левашинского района Шамиль Дабишев, председатель районного Собрания депутатов Юсуп Алибеков, главы сельских поселений района, представители общественных организаций.
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