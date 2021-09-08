Джамаладин Гасанов встретился с населением и общественностью Акушинского района

6 сентября во Дворце культуры с.Акуша прошла встреча кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по южному избирательному округу №12 партии «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» Гасанова Джамалудина Набиевича с населением и общественностью Акушинского района.

На встрече присутствовали: доверенное лицо кандидата в депутаты Портнягина Ольга Владимировна; доверенное лицо кандидата в депутаты Багандов Камалудин Абдуллаевич; глава администрации МО «Акушинский район», секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Абдулкеримов Махач Кадиевич; исполнительный секретарь Акушинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гасанов Гасан Магомедсаидович.

Доверенное лицо кандидата в депутаты Булатов Арсен Гаджиевич ознакомил собравшихся с краткой биографической справкой Гасанова Д.Н. и его опытом работы в партийных и законодательных органах власти различного уровня.

В своем выступлении кандидат в депутаты Гасанов Д.Н. представил избирателям свою предвыборную программу и попросил принять активное участие на выборах 19 сентября 2021 года.

Глава администрации МО «Акушинский район», секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Абдулкеримов М.К. рассказал о содействии Гасанова Д.Н. в строительстве и капитальном ремонте школ Акушинского района, в оказании помощи в развитии спорта на уровне региона и страны, а также призвал жителей района сделать свой правильный выбор 19 сентября 2021 года.