ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с населением и общественностью Акушинского района

Джамаладин Гасанов встретился с населением и общественностью Акушинского района

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08 сентября, 2021. Среда 20:05
Джамаладин Гасанов встретился с населением и общественностью Акушинского района

   6 сентября во Дворце культуры с.Акуша прошла встреча кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по южному избирательному округу №12 партии «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» Гасанова Джамалудина Набиевича с населением и общественностью  Акушинского района.

Джамаладин Гасанов встретился с населением и общественностью Акушинского района
Политика

    На встрече присутствовали: доверенное лицо кандидата в депутаты Портнягина Ольга Владимировна; доверенное лицо кандидата в депутаты  Багандов Камалудин Абдуллаевич; глава администрации МО «Акушинский район», секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Абдулкеримов Махач Кадиевич; исполнительный  секретарь Акушинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гасанов Гасан Магомедсаидович.

    Доверенное лицо кандидата в депутаты Булатов Арсен Гаджиевич ознакомил собравшихся с краткой биографической справкой  Гасанова Д.Н. и его опытом работы в партийных и законодательных органах власти различного уровня.

    В своем выступлении кандидат в депутаты Гасанов Д.Н. представил избирателям свою предвыборную программу и попросил принять активное участие на выборах 19 сентября 2021 года.

Глава администрации МО «Акушинский район», секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Абдулкеримов М.К. рассказал о содействии  Гасанова Д.Н. в строительстве и капитальном ремонте школ  Акушинского района, в оказании помощи в развитии спорта на уровне региона и страны, а также призвал жителей района сделать свой правильный выбор 19 сентября 2021 года.

 

 

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