ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района

Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района

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08 сентября, 2021. Среда 16:27
Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов встретился 7 сентября с активом и общественниками Унцукульского района.
На мероприятии, прошедшем в конференц-зале районной​ администрации, присутствовал глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов, актив и общественники муниципалитета.

Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района
Политика

​На встрече Джамаладин​ Гасанов представил свою предвыборную программу, где в приоритете – улучшение качества жизни населения.
​Глава района Иса Нурмагомедов поблагодарил депутата и других гостей за оказанное внимание и выразил уверенность в​ ​ дальнейшем​ сотрудничестве​ в решении вопросов и проблем жителей муниципалитета.
Напомним, ​ Постпредство РД при Президенте России под руководством Джамаладина Гасанова привлекло меценатов, выходцев из Дагестана, к ремонту школ в рамках республиканского проекта​ «100 школ», в список которых вошёл и Унцукульский район.
Более того, Джамаладин Гасанов участвует в решении вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, а также в формировании государственной программы развития горных территорий.

 

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