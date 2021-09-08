На встрече Джамаладин Гасанов представил свою предвыборную программу, где в приоритете – улучшение качества жизни населения.
Глава района Иса Нурмагомедов поблагодарил депутата и других гостей за оказанное внимание и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве в решении вопросов и проблем жителей муниципалитета.
Напомним, Постпредство РД при Президенте России под руководством Джамаладина Гасанова привлекло меценатов, выходцев из Дагестана, к ремонту школ в рамках республиканского проекта «100 школ», в список которых вошёл и Унцукульский район.
Более того, Джамаладин Гасанов участвует в решении вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, а также в формировании государственной программы развития горных территорий.
Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района
- Автор Шахри
- 08 сентября, 2021. Среда 16:27
Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов встретился 7 сентября с активом и общественниками Унцукульского района.
На мероприятии, прошедшем в конференц-зале районной администрации, присутствовал глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов, актив и общественники муниципалитета.
На встрече Джамаладин Гасанов представил свою предвыборную программу, где в приоритете – улучшение качества жизни населения.
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