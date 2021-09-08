Джамаладин Гасанов встретился с активом и общественниками Унцукульского района

​На встрече Джамаладин​ Гасанов представил свою предвыборную программу, где в приоритете – улучшение качества жизни населения.

​Глава района Иса Нурмагомедов поблагодарил депутата и других гостей за оказанное внимание и выразил уверенность в​ ​ дальнейшем​ сотрудничестве​ в решении вопросов и проблем жителей муниципалитета.

Напомним, ​ Постпредство РД при Президенте России под руководством Джамаладина Гасанова привлекло меценатов, выходцев из Дагестана, к ремонту школ в рамках республиканского проекта​ «100 школ», в список которых вошёл и Унцукульский район.

Более того, Джамаладин Гасанов участвует в решении вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, а также в формировании государственной программы развития горных территорий.