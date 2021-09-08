Сергей Меликов: в борьбе с коррупцией нужен комплексный подход

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов рассказал журналистам о своем видении борьбы с коррупцией в республике.

По его словам, необходим комплексный подход к решению этой проблемы.

Не просто «удалить» чиновника, потерявшего доверие, но и пройти по всей вертикали его деятельности, избавившись от всех его огрехов.

Сергей Меликов считает, что в Дагестане чаще всего нарушают закон в надежде избежать бюрократии, – передает слова врио Главы Дагестана Интерфакс.