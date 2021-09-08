ЗАМАНА - Сергей Меликов: в борьбе с коррупцией нужен комплексный подход

Сергей Меликов: в борьбе с коррупцией нужен комплексный подход

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08 сентября, 2021. Среда 13:01
Сергей Меликов: в борьбе с коррупцией нужен комплексный подход

 Врио Главы Дагестана Сергей Меликов рассказал журналистам о своем видении борьбы с коррупцией в республике.

По его словам, необходим комплексный подход к решению этой проблемы.

Не просто «удалить» чиновника, потерявшего доверие, но и пройти по всей вертикали его деятельности, избавившись от всех его огрехов.

Сергей Меликов считает, что в Дагестане чаще всего нарушают закон в надежде избежать бюрократии, – передает слова врио Главы Дагестана Интерфакс.

 

 

Сергей Меликов: в борьбе с коррупцией нужен комплексный подход
Политика

 

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