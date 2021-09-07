ЗАО «Эркенльи» основано в 2002 году. Мощность предприятия составляла в 2011 году 3 муб в год. Однако с 2011 года завод вынужденно прекратил свою работу. Всему виной отсутствие возможности модернизировать оборудование.
Директор завода рассказал Сергею Меликову о проблемах предприятия: помещения нуждаются в ремонте, а завод можно запустить, привлекши к работе частного инвестора.
Он обратился к врио Главе с просьбой посодействовать в обновлении предприятия.
Мужчине было предложено подготовить бизнес-проект и представить его в профильное министерство.