Сергея Меликова попросили оказать содействие в возрождении консервного завода в Кизилюртовском районе

Сегодня в рамках рабочего визита в Кизилюртовский район врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил консервный завод в селе Комсомольское, – сообщает пресс-службы Главы РД.

ЗАО «Эркенльи» основано в 2002 году. Мощность предприятия составляла в 2011 году 3 муб в год. Однако с 2011 года завод вынужденно прекратил свою работу. Всему виной отсутствие возможности модернизировать оборудование.

Директор завода рассказал Сергею Меликову о проблемах предприятия: помещения нуждаются в ремонте, а завод можно запустить, привлекши к работе частного инвестора.

Он обратился к врио Главе с просьбой посодействовать в обновлении предприятия.

Мужчине было предложено подготовить бизнес-проект и представить его в профильное министерство.