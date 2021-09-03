ЗАМАНА - В Лакском районе Сергей Меликов почтил память погибших полицейских

В Лакском районе Сергей Меликов почтил память погибших полицейских

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03 сентября, 2021. Пятница 10:35
В Лакском районе Сергей Меликов почтил память погибших полицейских

Прибыв в муниципалитет с рабочей поездкой, врио Главы Дагестана посетил межмуниципальный отдел МВД России «Лакский», расположенный в селе Кумух.

В Лакском районе Сергей Меликов почтил память погибших полицейских
Политика

Первым делом руководитель республики направился к мемориалу погибшим сотрудникам полиции, где возложил цветы.

Далее Сергей Меликов осмотрел здание отдела полиции, спортзал, тир.

 

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