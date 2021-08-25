Линейка социальных выплат будет в ближайшее время расширена, а семьи будут получать поддержку от государства с рождения ребенка до окончания школы.
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Президент Владимир Путин заявил о новых мерах соцподдержки и программах развития, касающихся образования, качества жизни и здоровья людей. Об этом сообщает «Российская газета».
Линейка социальных выплат будет в ближайшее время расширена, а семьи будут получать поддержку от государства с рождения ребенка до окончания школы.
Подробнее – здесь.
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