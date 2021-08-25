Для доставки кислорода в дагестанские больницы будет дополнительно выделен 31 миллион рублей

Об этом, на прошедшем 24 августа совещании по вопросу обеспечения кислородом и лекарствами больниц, заявил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

Поскольку республика сама медицинский кислород не производит, она вынуждена закупать его из других регионов.

Специалисты столкнулись со сложностью транспортировки газа из-за отсутствия специальной техники.

В связи с этим республиканское Правительство выделит из резервного фонда 31 миллион рублей на приобретение тягача и цистерны-полуприцепа, предназначенных для перевозки криогенных жидкостей, в том числе медицинского кислорода