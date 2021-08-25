ЗАМАНА - Для доставки кислорода в дагестанские больницы будет дополнительно выделен 31 миллион рублей

Для доставки кислорода в дагестанские больницы будет дополнительно выделен 31 миллион рублей

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25 августа, 2021. Среда 09:31
Для доставки кислорода в дагестанские больницы будет дополнительно выделен 31 миллион рублей

В Дагестане выросла потребность в медицинском кислороде. Из-за коронавируса потребление жидкого медкислорода составляет 30 тонн.

Для доставки кислорода в дагестанские больницы будет дополнительно выделен 31 миллион рублей
Политика

Об этом, на прошедшем 24 августа совещании по вопросу обеспечения кислородом и лекарствами больниц, заявил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

Поскольку республика сама медицинский кислород не производит, она вынуждена закупать его из других регионов.

Специалисты столкнулись со сложностью транспортировки газа из-за отсутствия специальной техники.

В связи с этим республиканское Правительство выделит из резервного фонда 31 миллион рублей на приобретение тягача и цистерны-полуприцепа, предназначенных для перевозки криогенных жидкостей, в том числе медицинского кислорода

 

 

 

 

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