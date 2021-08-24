Саид Ниналалов прокомментировал онлайн-встречу Врио главы РД Сергея Меликова с Владимиром Путиным

«Врио Главы Республики Дагестан на онлайн встрече с Президентом России Владимиром Путиным обозначил все злободневные проблемы региона, которые копились десятилетиями. Об этих же проблемах говорили практически все Президенты и Главы Дагестана. Рамазан Абдулатипов в своё время добился принятия Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2015 года N 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан». Эти же проблемы Сергей Меликов озвучивал в марте 2021 года во время Дней Дагестана в Совете Федерации в Москве.

Ещё раз были проговорены вопросы электро- и газоснабжения, проблемы развития дорог федерального и республиканского значения, задачи мелиорации, водоотведения и канализации. К огромному сожалению, все эти проблемы с годами только усугубляются. Так и осталось никем не понятым, с какой целью приезжали 2 000 электриков по приглашению предыдущего Главы Дагестана, и приезжали ли вообще? Так и не выстроены взаимоотношения муниципалитетов с энергоснабжающими компаниями. Так и осталась неизвестна судьба коллектора в Махачкале, который лично мне обещал провести под Площадью Ленина Владимир Васильев», - комментирует Ниналалов Также он подчеркнул, что отдельно Сергей Меликов рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Здесь тоже нам хвастаться нечем. Мы одни из последних в стране по темпам вакцинации, и одни из первых по количеству больных и умирающих. И официальная статистика наша далека от действительности.

Владимир Путин отметил положительную динамику социально-экономического развития Дагестана. Он сообщил, что задачи, поставленные Сергеем Меликовым, решаются через госпрограммы, в которые регион должен вписаться. То есть предстоит большая, долгая кропотливая работа Правительства республики и соответствующих министерств и ведомств. И только этот способ поможет в решении проблем Дагестана.

Темой обсуждения не стали вопросы среднего и высшего образования, строительства новых школ, развития вузов, участия консорциума вузов и научных организаций в программе «Приоритет 2030», создание современного кампуса в Махачкале. Если сегодня не задаться вопросами образования, не подойти к ним глубоко и взвешенно, Дагестан будет ждать упадок – и в промышленности, и в экономике в целом, и в культуре. Мы все видим, что республика опаздывает со строительством новых школ. До сих пор не построена, например, школа между поселками Семендер и Красноармейский. Как и прежде, сотни объектов стоят незавершенными. Темой обсуждения не стала инвестиционная политика в республике. Только мягкий инвестиционный и налоговый климат, только уверенность в том, что инвестиции в регион не пропадут, поможет Дагестану в развитии. Тем не менее, Владимир Путин отметил: «… что особенно радует – это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда».

Если дагестанцы все вместе дружно возьмутся за работу, если мы сможем решить все поставленные задачи, то мы будем рады возможности показать Президенту России результаты положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики, о которых в завершение своего доклада сказал Сергей Меликов. Владимир Путин принял приглашение Главы республики и пообещал приехать в Дагестан осенью 2023 года на празднование 100-летия великого поэта Расула Гамзатова. Так что у нас всего два года, и отсчет пошёл!