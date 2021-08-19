Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал доклад Сергея Меликова отметив, что он системно выделил ключевые проблемы, которые ему удалось выявить и проанализировать в рамках регулярных рабочих поездок по муниципальным образованиям Также он подчеркнул, что Глава региона обозначил самые актуальные проблемы, связанные с коммунальной инфраструктурой, дорожной отраслью. «То есть на самом высоком уровне на обсуждение были вынесены те вопросы, которые ежедневно волнуют дагестанцев», - прокомментировал Хамзаев.
Султан Хамзаев: «Сергей Меликов обозначил самые актуальные проблемы»
- Автор Диляра
- 19 августа, 2021. Четверг 20:52
Сегодня, 19 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС встретился с Владимиром Путиным. В ходе совещания руководитель региона доложил о проблемах, которые остро стоят в республике.
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