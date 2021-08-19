Султан Хамзаев: «Сергей Меликов обозначил самые актуальные проблемы»

Сегодня, 19 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС встретился с Владимиром Путиным. В ходе совещания руководитель региона доложил о проблемах, которые остро стоят в республике.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал доклад Сергея Меликова отметив, что он системно выделил ключевые проблемы, которые ему удалось выявить и проанализировать в рамках регулярных рабочих поездок по муниципальным образованиям Также он подчеркнул, что Глава региона обозначил самые актуальные проблемы, связанные с коммунальной инфраструктурой, дорожной отраслью. «То есть на самом высоком уровне на обсуждение были вынесены те вопросы, которые ежедневно волнуют дагестанцев», - прокомментировал Хамзаев.