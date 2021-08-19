Так, в жеребьевке печатных СМИ участвовали 16 региональных изданий, в том числе и газета «Замана».
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Избирательная комиссия Дагестана провела жеребьевку среди средств массовой информации по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади.
Так, в жеребьевке печатных СМИ участвовали 16 региональных изданий, в том числе и газета «Замана».
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