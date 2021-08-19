ЗАМАНА - Избирком Дагестана провел жеребьевку между СМИ

Избирком Дагестана провел жеребьевку между СМИ

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19 августа, 2021. Четверг 11:56
Избирком Дагестана провел жеребьевку между СМИ

Избирательная комиссия Дагестана провела жеребьевку среди средств массовой информации по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади.

Избирком Дагестана провел жеребьевку между СМИ
Политика

Так, в жеребьевке печатных СМИ участвовали 16 региональных изданий, в том числе и газета «Замана».

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