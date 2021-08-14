Как уточнили столицу России она посетит 20 августа. О деталях программы будет сообщено позже.
Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз посетит Россию и Украину, сообщает РИА "Новости", что об этом было сообщено на брифинге официальным представителем немецкого правительства Штеффеном Зайберт.
Как уточнили столицу России она посетит 20 августа. О деталях программы будет сообщено позже.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..