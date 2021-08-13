Дагестан на форуме представляет министр цифрового развития Тамерлан Буганов.
Мероприятие позволит представить возможности для конструктивного и открытого диалога, стимулирования естественных цифровых изменений и т.д.
В Калуге 12 августа начал работу Всероссийский форум «Цифровая эволюция».
Дагестан на форуме представляет министр цифрового развития Тамерлан Буганов.
Мероприятие позволит представить возможности для конструктивного и открытого диалога, стимулирования естественных цифровых изменений и т.д.
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