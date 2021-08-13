ЗАМАНА - Безопасность первого сентября в дагестанских школах обеспечат 10 тысяч полицейских

Безопасность первого сентября в дагестанских школах обеспечат 10 тысяч полицейских

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13 августа, 2021. Пятница 12:32
Безопасность первого сентября в дагестанских школах обеспечат 10 тысяч полицейских

Вопрос безопасности и готовности школ к началу нового учебного года обсудили на расширенном заседании Антитеррористической комиссии и Оперштаба в Дагестане под руководством врио Главы региона Сергея Меликова.

Безопасность первого сентября в дагестанских школах обеспечат 10 тысяч полицейских
Политика

Сергей Меликов подчеркнул, что в этом году в республике пройдет ряд важных мероприятий, посвященных Дню знаний, поэтому необходимо обеспечить безопасность на самом высоком уровне.

Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов и начальник Управления Росгвардии по РД Магомед Баачилов доложили, что перед началом учебного года были проверены все школьные объекты.

Магомедов также сообщил, что первого сентября контроль и безопасность будут обеспечивать более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 250 военнослужащих Росгвардии.

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