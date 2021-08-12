Путин наградит орденами дагестанцев – победителей и призеров Олимпийских Игр в Токио
- Автор Шахри
- 12 августа, 2021. Четверг 12:40
Дагестанцы – победители и призеры Олимпийских Игр в Токио будут удостоены высоких наград от Президента России Владимира Путина.
Соответствующий указ был подписан Главой государства накануне.
Так, двукратный олимпийский чемпион-вольник Абдулрашид Садулаев будет удостоен Ордена почета, его коллега по сборной Завур Угуев Ордена дружбы.
Таким же Орденом наградят олимпийского чемпиона в боксе Альберта Батыргазиева, а серебряного призера Игр в боксе Муслима Гаджимагомедова – Орденом «За заслуги перед Отечеством I степени».
С полным списком награждаемых можно ознакомиться здесь.
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