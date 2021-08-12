Путин наградит орденами дагестанцев – победителей и призеров Олимпийских Игр в Токио

Дагестанцы – победители и призеры Олимпийских Игр в Токио будут удостоены высоких наград от Президента России Владимира Путина.

Соответствующий указ был подписан Главой государства накануне.

Так, двукратный олимпийский чемпион-вольник Абдулрашид Садулаев будет удостоен Ордена почета, его коллега по сборной Завур Угуев Ордена дружбы.

Таким же Орденом наградят олимпийского чемпиона в боксе Альберта Батыргазиева, а серебряного призера Игр в боксе Муслима Гаджимагомедова – Орденом «За заслуги перед Отечеством I степени».

С полным списком награждаемых можно ознакомиться здесь.