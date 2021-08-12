ЗАМАНА - Больше всего дагестанцы жалуются на отсутствие качественной воды и электроэнергии

Больше всего дагестанцы жалуются на отсутствие качественной воды и электроэнергии

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12 августа, 2021. Четверг 09:40
Больше всего дагестанцы жалуются на отсутствие качественной воды и электроэнергии

Проблемы дагестанцев были обсуждены на совещании под руководством Сергея Меликова 11 августа.

Больше всего дагестанцы жалуются на отсутствие качественной воды и электроэнергии
Политика

Центр управления регионом выявил ряд проблем, с которыми чаще всего обращаются дагестанцы к местным властям через социальные сети.

Так, по словам врио главы региона, за один месяц ЦУРом было обработано более 3 тысяч обращений.

«Можно сказать, что формируется альтернативный информационный канал о наболевших проблемах и чаяниях дагестанцевМ», – сказал Меликов.

В основном обращения и жалобы поступали из Каспийска, Махачкалы, Дербента. Дагестанцев интересовали вопросы подачи качественной воды, электроэнергии, вывоза мусора и т.д.

Подробнее – здесь.

 

 

 

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