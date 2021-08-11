Сергей Меликов принял участие в межведомственном совещании контролирующих и правоохранительных органов СКФО

В ходе совещания были обсуждены вопросы касающиеся противодействия хищениям денежных средств, выделенных из бюджетов на реализацию национальных проектов, энергетического комплекса, a также декриминализации топливно-энергетического комплекса. врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил актуальность поднимаемых вопросов не только для Северного Кавказа в целом, но и для Дагестана в частности. Глава региона сообщил, что в Дагестане по линии 12 нацпроектов в текущем году намечены мероприятия с общим объемом финансирования в 22,4 млрд рублей. При этом, кассовое исполнение на 1 августа составляет порядка 30%. Однако, как отметил глава субъекта, немаловажным остается не только показатель кассового исполнения, но и также фактической сдачи объектов. Причины низкого освоения – неправильно выстроенные конкурсные процедуры, долгие сроки согласования контрактов, низкое качество подготовки конкурсной документации. «Что касается топливно-энергетического комплекса, то есть определенные проблемы, которые не решались годами. При этом отмечу налаженное четкое взаимодействие с ПАО «Газпром» в части инвентаризации абонентской базы. Таких же успехов в сотрудничестве с ПАО «Россети» мы пока не достигли», – сказал Сергей Меликов, добавив, что вопросы задолженности за энергоресурсы, наведению порядка в отрасли уже находят решение в рамках работы с Минэнерго России.