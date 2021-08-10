Как сообщает издание «Мирмол», штаб займется сбором предложений и вопросов для формирования народной программы партии.
Такие штабы будут открываться везде. Руководителем дагестанского штаба стал Марат Ибрагимов.
В Махачкале открыли штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». На официальном открытии присутствовал врио Главы Дагестана, секретарь отделения Сергей Меликов.
Как сообщает издание «Мирмол», штаб займется сбором предложений и вопросов для формирования народной программы партии.
Такие штабы будут открываться везде. Руководителем дагестанского штаба стал Марат Ибрагимов.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..