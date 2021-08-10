ЗАМАНА - В Дагестане открылся штаб общественной поддержки «Единой России»

В Дагестане открылся штаб общественной поддержки «Единой России»

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10 августа, 2021. Вторник 10:52

 В Махачкале открыли штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». На официальном открытии присутствовал врио Главы Дагестана, секретарь отделения Сергей Меликов.

В Дагестане открылся штаб общественной поддержки «Единой России»
Политика

Как сообщает издание «Мирмол», штаб займется сбором предложений и вопросов для формирования народной программы партии.

Такие штабы будут открываться везде. Руководителем дагестанского штаба стал Марат Ибрагимов.

 

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