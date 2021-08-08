ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

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08 августа, 2021. Воскресенье 14:27
Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли. Он подчеркнул, что строительство занимает важное место в экономике республики.

Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником
Политика

«С каждым годом в республике появляются новые предприятия, дороги, жилые комплексы и социальные объекты. От вашего ответственного отношения к делу зависят тепло и уют дагестанцев, комфортные условия их жизни, работы и отдыха. Вы обеспечиваете качество и безопасность сооружений, при этом постоянно повышаете эффективность труда, внедряя современные технологии, используя оригинальные инженерные решения. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты», - обратился Амирханов.

 

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