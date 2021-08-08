«С каждым годом в республике появляются новые предприятия, дороги, жилые комплексы и социальные объекты. От вашего ответственного отношения к делу зависят тепло и уют дагестанцев, комфортные условия их жизни, работы и отдыха. Вы обеспечиваете качество и безопасность сооружений, при этом постоянно повышаете эффективность труда, внедряя современные технологии, используя оригинальные инженерные решения. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты», - обратился Амирханов.
Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником
- Автор Диляра
- 08 августа, 2021. Воскресенье 14:27
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли. Он подчеркнул, что строительство занимает важное место в экономике республики.
Последнее от Диляра
- Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных
- В дагестанском селе Цахур реконструируют мечеть и медресе 11 века
- Правительство Дагестана контролирует ситуацию с заражением сибирской язвой
- Сергей Меликов: «Поздравляю нашего «Танка» со вторым олимпийским золотом»
- Абдулрашид Садулаев понесет флаг российской команды на церемонии закрытия Олимпийских Игр