Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября

5 августа в Избиркоме Дагестана провели видеоконференция ЦИК России при участии Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком», Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека РФ с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Открывая мероприятие Элла Памфилова отметила: «конечно, живого наблюдения никто не заменит. Но в условиях пандемии очень важно развивать видеонаблюдение».

Она подчеркнула, что видеонаблюдение на выборах не является основным приоритетом контроля за ходом голосования, но это очень важный дополнительный элемент, который тоже поможет контролировать честность выборов.

От Дагестана в заседании приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров, заместитель председателя Общественной палаты РД, руководитель регионального общественного Штаба по контролю за выборами Буниямин Магомедов, Уполномоченный по правам человека РД Джамал Алиев.

По итогам конференции было решено, что видеонаблюдение будет вестись все дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. Таким образом трансляция будет идти более 70 часов и охватит 98% избирателей.