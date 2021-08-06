ЗАМАНА - Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября

Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября

Автор
06 августа, 2021. Пятница 15:57
Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября

5 августа в Избиркоме Дагестана провели видеоконференция ЦИК России при участии Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком», Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека РФ с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября
Политика

Открывая мероприятие Элла Памфилова отметила: «конечно, живого наблюдения никто не заменит. Но в условиях пандемии очень важно развивать видеонаблюдение».

Она подчеркнула, что видеонаблюдение на выборах не является основным приоритетом контроля за ходом голосования, но это очень важный дополнительный элемент, который тоже поможет контролировать честность выборов.

От Дагестана в заседании приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров, заместитель председателя Общественной палаты РД, руководитель регионального общественного Штаба по контролю за выборами Буниямин Магомедов, Уполномоченный по правам человека РД Джамал Алиев.

По итогам конференции было решено, что видеонаблюдение будет вестись все дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. Таким образом трансляция будет идти более 70 часов и охватит 98% избирателей.

 

Прочитано 48 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top