Причины почему ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Россию

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не отправить своих наблюдателей на осенние выборы в российскую Госдуму. Объяснили они свое решение тем, что Россия ввела ограничения из-за «санитарно-эпидемиологической ситуации» в стране. Тем временем, Россия позволила направить на выборы только 50 наблюдателей от ОБСЕ и еще 10 — от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Принимая такое решение, российская сторона руководствовалась требованиями безопасности, напомним, что европейские страны закрыты из-за распространения в них дельта-штамма. Но тем не менее, БДИПЧ ОБСЕ выдвинула завышенные требования — 500 наблюдателей. В прошлые годы число наблюдателей от организации было в разы меньше.

Заместитель председателя Общественной Палаты Республики Дагестан, руководитель регионального Штаба по наблюдению за выборами – Буниямин Магомедов прокомментировал отказ ОБСЕ отправлять наблюдателей в Россию: «Политические цели профильного Бюро ОБСЕ при выдвижении ими завышенных требований по направлению 500 наблюдателей к нам на выборы, на мой взгляд, вполне очевидны, а вот логика этих действий на фоне эпидемиологической ситуации вызывает вопросы». Также, он отметил, что в ряд других стран ОБСЕ всегда направляла не более 20-30 наблюдателей. На президентских выборах в США от БДИПЧ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5. При этом наша страна заявила о готовности принять делегацию БДИПЧ ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались. «Полагаю одной из ключевых целей ОБСЕ, по факту вынужденного отказа России руководствуясь при этом, прежде всего требованиями безопасности участников процесса – была цель спровоцировать ситуацию», - рассказал Буниямин Магомедов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Буниямин Магомедов сказал, что России не нужно ждать ободрения со стороны Европейский стран, в части развития нашей политической системы. Как заявляет председатель ЦИК Элла Панфилова, Россия до сих пор готова принять наблюдателей БДИПЧ и надеется, что они передумают. В другие страны такое количество наблюдателей как в Россию БДИПЧ никогда отправить не пыталось.

На президентских выборах в США от БДИПЧ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5. Но России пришлось ввести ограничения из-за коронавируса. Наша страна готова была принять делегацию БДИПЧ ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались. В любом случае, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их число не уменьшится, места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций