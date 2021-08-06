Министр обороны России напомнил украинскому президенту, что несмотря на частую сменяемость киевской власти, крымский полуостров всегда будет российским.
Сергей Шойгу вспомнил старый одесский анекдот про фонтан, который «бил, есть и будет».
Министр обороны России напомнил украинскому президенту, что несмотря на частую сменяемость киевской власти, крымский полуостров всегда будет российским.
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