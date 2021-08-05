ЗАМАНА - Владимир Путин поздравил Завура Угуева с яркой победой в Токио

Владимир Путин поздравил Завура Угуева с яркой победой в Токио

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05 августа, 2021. Четверг 17:21
Владимир Путин поздравил Завура Угуева с яркой победой в Токио

Президент России Владимир Путин направил в адрес дагестанского борца вольного стил Завура Угуева поздравительную телеграмму в связи с победой на Олимпийских Играх-2020.

Владимир Путин поздравил Завура Угуева с яркой победой в Токио
Политика

Глава Государства отметил, что Угуев подтвердил свой уровень мастерства одолев соперника. Путин пожелал дагестанцу крепкого здоровья и новых побед в спорте.

 

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