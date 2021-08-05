ЗАМАНА - Султан Хамзаев о Сергее Меликове: он опирается на потребности и мнение народа

Султан Хамзаев о Сергее Меликове: он опирается на потребности и мнение народа

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05 августа, 2021. Четверг 14:39
Султан Хамзаев о Сергее Меликове: он опирается на потребности и мнение народа

Член Общественной палаты Султан Хамзаев прокомментировал решение «Единой России» представить для рассмотрения на должность Главы Дагестана Президенту России кандидатуру Сергея Меликова.

Султан Хамзаев о Сергее Меликове: он опирается на потребности и мнение народа
Политика

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» считает, что Сергей Меликов в своей работе опирается на потребность и мнение народа.

Он подчеркнул, что таким образом врио Главы формирует народную программу.

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