Партия «Единая Россия» предложит Владимиру Путину кандидатуры трех субъектов СКФО

На сайте партии «Единая Россия» сообщается, что партия предложит для рассмотрения президенту страны Владимиру Путину кандидатуры на глав Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании, об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, кандидатом для Дагестана будет Сергей Меликов.

По его словам, Сергей Меликов за время своего руководства регионом зарекомендовал себя как эффективный управленец.

Для Северной Осетии будет выдвинута кандидатура Сергея Меняйло, в Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.