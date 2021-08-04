Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения

В ходе совещания он подчеркнул, что в республике 65 тысяч га сельхозугодий попросту не используются.

По его словам, из общей указанной площади, 38,5 тыс. га пашни – это более 8 %, то есть самые ценные категории земель. Что касается госпрограммы развития АПК, то в республике в оборот до 2024 года можно вовлечь порядка 10 тысяч га сельхозугодий, и еще 7,6 тысяч га – до 2026 года.

Амирханов обратился к представителям муниципалитетов отметив, что он играют большую роль и должны принять активное участие.

На совещании также было отмечено, что ведение сельхозпроизводства на большей части сельхозземель в Дагестане возможно только после проведения работ по мелиорации и орошению.