ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения

Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения

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04 августа, 2021. Среда 19:18
Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения

Сегодня, 4 августа, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов провел совещание, посвященное госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

Абдулпатах Амирханов призвал муниципалитеты активнее начать работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения
Политика

В ходе совещания он подчеркнул, что в республике 65 тысяч га сельхозугодий попросту не используются.

По его словам, из общей указанной площади, 38,5 тыс. га пашни – это более 8 %, то есть самые ценные категории земель. Что касается госпрограммы развития АПК, то в республике в оборот до 2024 года можно вовлечь порядка 10 тысяч га сельхозугодий, и еще 7,6 тысяч га – до 2026 года.

Амирханов обратился к представителям муниципалитетов отметив, что он играют большую роль и должны принять активное участие.

 На совещании также было отмечено, что ведение сельхозпроизводства на большей части сельхозземель в Дагестане возможно только после проведения работ по мелиорации и орошению.

 

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