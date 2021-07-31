ЗАМАНА - В Дагестан прибыл глава минэкономразвития России

В Дагестан прибыл глава минэкономразвития России

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31 июля, 2021. Суббота 12:38
В Дагестан прибыл глава минэкономразвития России

Прибывший в регион с рабочей поездкой Максим Решетников заявил о планах по развитию различных сфер жизни Дагестана.

В Дагестан прибыл глава минэкономразвития России
Политика

Руководитель ведомства сообщил о рассмотрении вариантов по введению налоговых режимов, выгодных бизнесу, а это, по его слова, является критически важным для них.

Подробнее – на сайте источника.

 

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