Руководитель ведомства сообщил о рассмотрении вариантов по введению налоговых режимов, выгодных бизнесу, а это, по его слова, является критически важным для них.
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Прибывший в регион с рабочей поездкой Максим Решетников заявил о планах по развитию различных сфер жизни Дагестана.
Руководитель ведомства сообщил о рассмотрении вариантов по введению налоговых режимов, выгодных бизнесу, а это, по его слова, является критически важным для них.
Подробнее – на сайте источника.
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