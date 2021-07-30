Таким образом, считает главред издания, представители партий привлекают на свою сторону тех, кто против вакцинации.
Байрам Абдуллаев: «В предвыборной гонке все методы хороши»
- Автор Арслан
- 30 июля, 2021. Пятница 10:55
Именно поэтому, по мнению главного редактора газеты «Нур» Байрама Абдуллаева, партии КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» не подписали соглашение, согласно которому партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением предложенных в документе антиковидных мер.