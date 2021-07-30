ЗАМАНА - Байрам Абдуллаев: «В предвыборной гонке все методы хороши»

Байрам Абдуллаев: «В предвыборной гонке все методы хороши»

Автор
30 июля, 2021. Пятница 10:55
Байрам Абдуллаев: «В предвыборной гонке все методы хороши»

Именно поэтому, по мнению главного редактора газеты «Нур» Байрама Абдуллаева, партии КПРФ и «Справедливая Россия – За правду»  не подписали соглашение, согласно которому партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением предложенных в документе антиковидных мер.

Байрам Абдуллаев: «В предвыборной гонке все методы хороши»
Политика

Таким образом, считает главред издания, представители партий привлекают на свою сторону тех, кто против вакцинации.

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top