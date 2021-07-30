Согласно правилам, журналисты в течение трех дней могут присутствовать на выборах, имеют право находиться там при подсчете голосов, а также знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии.
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Порядок аккредитации представителей СМИ для работы на выборах утвердила Центральная избирательная комиссия.
Согласно правилам, журналисты в течение трех дней могут присутствовать на выборах, имеют право находиться там при подсчете голосов, а также знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии.
Подробнее – здесь.
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