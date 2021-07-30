Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований

Согласно правилам, журналисты в течение трех дней могут присутствовать на выборах, имеют право находиться там при подсчете голосов, а также знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии.

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