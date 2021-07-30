ЗАМАНА - Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований

Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований

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30 июля, 2021. Пятница 10:29
Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований

Порядок аккредитации представителей СМИ для работы на выборах утвердила Центральная избирательная комиссия.

Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований
Политика

Согласно правилам, журналисты в течение трех дней могут присутствовать на выборах, имеют право находиться там при подсчете голосов, а также знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии.

Подробнее – здесь.

 

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