Борис Блинов назначен советником Сергея Меликова
- Автор Диляра
- 30 июля, 2021. Пятница 00:01
29 июля подписано Распоряжение Главы Республики Дагестан о назначении Борис Блинов Сергеевича советником врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
Последнее от Диляра
- В Каспийске временно приостановлена подача воды
- В Дагестане проходит первый фестиваль ковроткачества
- В театрах Дагестана открыты пункты вакцинации от коронавируса
- Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане
- Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО