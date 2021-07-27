«Единая Россия» компенсирует затраты людей на подключение к газу

Программу социальной газификации регионов обсудили на встрече под руководством секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и зампреда Правительства России Александра Нова.

В рамках мероприятия было отмечено, что граждане смогут получить компенсацию в случае, если они оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы.

Подробнее – на сайте партии.