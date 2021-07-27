ЗАМАНА - «Единая Россия» компенсирует затраты людей на подключение к газу

«Единая Россия» компенсирует затраты людей на подключение к газу

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27 июля, 2021. Вторник 13:48
«Единая Россия» компенсирует затраты людей на подключение к газу

Программу социальной газификации регионов обсудили на встрече под руководством секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и зампреда Правительства России Александра Нова.

«Единая Россия» компенсирует затраты людей на подключение к газу
Политика

В рамках мероприятия было отмечено, что граждане смогут получить компенсацию в случае, если они оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы.

Подробнее – на сайте партии.

 

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