Постпред Дагестана при Президенте РФ Джамалутдин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем Конституции

В своем поздравлении он отметил, что этот праздник символизирует единение и солидарность людей.

«Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Дагестан – праздником основного Закона, символизирующего единение и солидарность людей, взаимную поддержку и сплоченность, стремление сохранить многовековые традиции, а также являющимся гарантом прав и свобод всех жителей нашей многонациональной Республики! Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, мира и добра во имя процветания нашей Республики!», – говорится в тексте поздравления.