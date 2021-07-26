ЗАМАНА - Постпред Дагестана при Президенте РФ Джамалутдин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем Конституции

Постпред Дагестана при Президенте РФ Джамалутдин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем Конституции

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26 июля, 2021. Понедельник 19:37
Постпред Дагестана при Президенте РФ Джамалутдин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем Конституции

В своем поздравлении он отметил, что этот праздник символизирует единение и солидарность людей.

«Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Дагестан – праздником основного Закона, символизирующего единение и солидарность людей, взаимную поддержку и сплоченность, стремление сохранить многовековые традиции, а также являющимся гарантом прав и свобод всех жителей нашей многонациональной Республики! Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, мира и добра во имя процветания нашей Республики!», – говорится в тексте поздравления.

Постпред Дагестана при Президенте РФ Джамалутдин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем Конституции
Политика

 

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