Для зрителей на набережной была представлена театральная постановка, а в самом море – яркий и военно-спортивный праздник.
Кроме кораблей в параде были задействованы 20 единиц авиатехники, а также 50 единиц специальной и военной техники.
Участниками военно-морского парада в Каспийске стали 40 катеров, кораблей и судов обеспечения, – сообщает сетевое издание «Мирмол».
Для зрителей на набережной была представлена театральная постановка, а в самом море – яркий и военно-спортивный праздник.
Кроме кораблей в параде были задействованы 20 единиц авиатехники, а также 50 единиц специальной и военной техники.
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