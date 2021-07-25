ЗАМАНА - В Дагестанском Каспийске с размахом отметили День военно-морского флота

В Дагестанском Каспийске с размахом отметили День военно-морского флота

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25 июля, 2021. Воскресенье 19:38
В Дагестанском Каспийске с размахом отметили День военно-морского флота

Участниками военно-морского парада в Каспийске стали 40 катеров, кораблей и судов обеспечения, – сообщает сетевое издание «Мирмол».

В Дагестанском Каспийске с размахом отметили День военно-морского флота
Политика

Для зрителей на набережной была представлена театральная постановка, а в самом море – яркий и военно-спортивный праздник.

Кроме кораблей в параде были задействованы 20 единиц авиатехники,  а также 50 единиц специальной и военной техники.

 

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