В Дагестанском Каспийске с размахом отметили День военно-морского флота

Участниками военно-морского парада в Каспийске стали 40 катеров, кораблей и судов обеспечения, – сообщает сетевое издание «Мирмол».

Для зрителей на набережной была представлена театральная постановка, а в самом море – яркий и военно-спортивный праздник.

Кроме кораблей в параде были задействованы 20 единиц авиатехники, а также 50 единиц специальной и военной техники.