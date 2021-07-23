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Дневной центр для детей-инвалидов построят в Махачкале
- Автор Арслан
- 23 июля, 2021. Пятница 11:31
Проект ДРОО «Жизнь без слез», в рамках которого планируется реализовать строительство объекта социально-культурного назначения, был представлен на заседании республиканского кабинета министров, где были рассмотрены вопросы оказания мер государственной поддержки ряду инвестиционных проектов.
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