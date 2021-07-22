Чиновник покинул свой пост, так как достиг предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.
Эмин Алиев освобожден от должности
- Автор Арслан
- 22 июля, 2021. Четверг 11:04
Эмина Алиева от должности представителя дагестанского правительства при Торгпредстве России в Иране освободил глава регионального кабмина Абдулпатах Амирханов.
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