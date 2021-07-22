ЗАМАНА - Приток молодежи — в числе главных условий развития сельских территорий

Приток молодежи — в числе главных условий развития сельских территорий

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22 июля, 2021. Четверг 10:22
Приток молодежи — в числе главных условий развития сельских территорий

На площадке «Единой России» прошло обсуждение темы «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий».

Приток молодежи — в числе главных условий развития сельских территорий
Политика

В ходе мероприятия было отмечено, что для того, чтобы люди хотели работать, необходимы реальные механизмы поддержи всех сфер жизни.

Подробнее об этом – читайте здесь.

 

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